15 Millionen: Hwang nach England?

Hee-chan Hwang zieht Interesse aus der englischen Premier League auf sich. ‚Sport1‘ berichtet, dass unter anderem der FC Everton und West Ham United mit einem Kauf des Leipzig-Stürmers liebäugeln. Als mögliche Ablöse seien 15 Millionen Euro im Gespräch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für neun Millionen plus möglicher Boni über sechs Millionen war Hwang vor der Saison aus Salzburg in die Bundesliga gewechselt. In 15 Ligaeinsätzen über insgesamt nur 283 Minuten blieb der 25-jährige Südkoreaner ohne Torerfolg.

Schon im vergangenen Winter-Transferfenster stand deshalb ein Hwang-Wechsel nach England zur Debatte, RB stellte sich mit Verweis auf einen zu dünn besetzten Sturm aber quer. Eine Situation, die sich zur neuen Saison ändern wird.

Daka im Visier

Die Unterschrift von Ajax-Stürmer Brian Brobbey (19) haben sich die Sachsen bereits gesichert. Folgen könnte Patson Daka von RB Salzburg. Nach Informationen von ‚Transfermarkt.de‘ ist der 22-Jährige Leipzigs Wunschstürmer. Daka beeindruckt in dieser Saison mit 24 Toren in 24 Ligapartien.