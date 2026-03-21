RB-Sorgen um Diomande

Yan Diomande hat sich beim gestrigen 5:0-Sieg von RB Leipzig gegen die TSG Hoffenheim möglicherweise verletzt. „Yan hat nach einem Zweikampf Schulterprobleme angegeben“, erklärt RB-Trainer Ole Werner laut ‚Bild‘, „es ist auch so, dass es schmerzhaft ist, und wir es am Samstag untersuchen müssen. Erst einmal gehen wir von einer Verletzung aus, bis wir etwas Genaueres wissen.“

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Diomande hatte sich nach 13 Spielminuten nach einem Zweikampf mit schmerzverzerrtem Gesicht an die Schulter gefasst. Der 19-jährige Ivorer spielte zwar zunächst weiter, musste in der 66. Minuten nach mehreren anderen Schreckmomenten aber vom Platz. „Wir hatten nicht das Gefühl, dass es so gravierend war, dass wir ihn sofort rausnehmen mussten. Die Schmerzen haben dann aber in der zweiten Halbzeit zugenommen“, so Werner.