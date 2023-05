Paderborn verpflichtet HSV-Leihgabe Rohr

Maximilian Rohr bleibt beim SC Paderborn. Der Zweitligist hat die Kaufoption auf den bisherigen Leihspieler des Hamburger SV gezogen. Zur Länge von Rohrs neuem Vertrag machen die Ostwestfalen keine Angaben. Der 27-jährige Defensivspieler stand in der laufenden Saison in 31 Pflichtspielen auf dem Platz.

„Maximilian hat sich in den vergangenen Monaten zu einem vielseitig einsetzbaren Leistungsträger in unserem Team entwickelt. Deshalb haben wir uns um seine feste Verpflichtung bemüht. Auch weil der Spieler gern in Paderborn bleiben wollte, konnten wir mit dem Hamburger SV eine gute Lösung für alle Seiten finden“, so Paderborn-Geschäftsführer Benjamin Weber.

