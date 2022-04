Interesse aus den USA: Geht Bale in die MLS?

Gareth Bales Zeit in Europa könnte sich allmählich dem Ende zuneigen. Der walisische Nationalspieler steht nur noch bis zum Sommer bei Real Madrid unter Vertrag und wird zur kommenden Saison bei einem neuen Klub anheuern. Nach Informationen von ‚Washington Post‘-Reporter Steven Goff führt Bales Berater-Team derzeit Gespräche mit D.C. United.

Der MLS-Klub plant demnach zum Ende der Saison in Europa, den 32-Jährigen in die Hauptstadt der USA zu holen. Dafür will man noch tiefer in die Tasche greifen als bei der Verpflichtung von Wayne Rooney im Jahr 2018. Vor einigen Monaten fanden dem Bericht zufolge bereits Gespräche zwischen den Beteiligten statt, die aber nicht konkret wurden. Nun tauschen die Parteien erneut Informationen aus, heißt es.

In Madrid spielt Bale seit längerem keine Rolle mehr. Sollte sich Wales am 5. Juni im Playoff-Finale gegen Schottland oder die Ukraine durchsetzen, will Bale bei der Weltmeisterschaft in Katar auflaufen und sich in bester Form präsentieren. Spielpraxis wäre ihm bei D.C. United garantiert. Allerdings buhlt dem Vernehmen nach auch Cardiff City aus Bales Heimat um die Unterschrift des Superstars.