Camavinga: United kontaktiert Rennes

Manchester United hat offenbar Kontakt zu Stade Rennes aufgenommen, um die Verpflichtung von Eduardo Camavinga in die Wege zu leiten. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, stehen in dieser Woche weitere Gespräche mit dem französischen Klub und den Beratern des Mittelfeldspielers an. Auf Spielerseite wurde bereits ein mögliches Interesse abgeklopft.

Das 18-jährige Ausnahmetalent steht nur noch ein Jahr in Rennes unter Vertrag. Will sein derzeitiger Arbeitgeber Profit aus Camavingas Abgang schlagen, muss ein Verkauf in diesem Sommer über die Bühne gehen. Bei den Red Devils könnte der Linksfuß die gewünschte Verstärkung im zentralen Mittelfeld sein, die sich Ole Gunnar Solskjaer für die kommende Spielzeit wünscht.