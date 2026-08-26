Ähnlich wie Noah Atubolu (24) beim SC Freiburg sitzt auch Emiliano Martínez (33) bei Aston Villa kurz vor Transferschluss auf heißen Kohlen und wartet auf einen Transferausweg. Diesen könnte dem Argentinier laut ‚The Athletic‘ der FC Chelsea bieten. Martínez, der eigentlich zu Juventus Turin wechseln wollte, was letztlich nicht zustande kam, wurde von seinen Vertretern bei den Blues angeboten. Neu-Coach Xabi Alonso scheint interessiert, die Londoner „erwägen die Möglichkeit eines Angebots“.

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Nachdem Martínez im Sommer angekündigt hatte, die Villans nach sechs Jahren zu verlassen, hatte der Premier League-Klub bereits Zion Suzuki (24) für 30 Millionen Euro vom FC Parma als neue Nummer eins verpflichtet. Martínez trainiert seitdem nur noch individuell und soll trotz eines Vertrags bis 2029 gehen. Der Weltmeister von 2022 bestritt 256 Pflichtspiele für Villa und führte Argentinien im Sommer mit seinen starken Leistungen erneut ins WM-Finale.