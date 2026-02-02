HSV vollzieht Spielertausch

Die SV Elversberg verstärkt das Mittelfeld. Wie die Saarländer bekanntgeben, wechselt Immanuel Pherai auf Leihbasis bis Saisonende zum Zweitligisten. Dem Vernehmen nach wurde eine Kaufoption von 1,5 Millionen Euro vereinbart. Beim Hamburger SV kam der 24-Jährige in der laufenden Saison nur auf sechs Kurzeinsätze. Im Gegenzug wird die Leihe von Otto Stange vorzeitig abgebrochen. Der 18-Jährige verlässt Elversberg und wechselt zurück nach Hamburg, wo eine bereits zuvor vereinbarte Vertragsverlängerung in Kraft tritt.

„Otto hat uns sehr viele positive Impulse gegeben, er hat eine tolle Laufbahn vor sich. Gleichzeitig konnten wir eine Konstellation schaffen, von der alle Seiten kurz-, mittel- und langfristig profitieren können“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book, „wir bedanken uns beim HSV für die konstruktiven und zielführenden Gespräche und freuen uns auf Immanuels Qualitäten. Er wird uns mit seiner Spielfreude und Torgefahr sehr helfen.“