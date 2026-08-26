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Chelsea verleiht Disasi

von David Hamza
Axel Disasi kniet @Maxppp

Der FC Chelsea verleiht Axel Disasi (28) erneut. Nach seinen Gastspielen bei Aston Villa und West Ham United geht es für den französischen Innenverteidiger jetzt zum Londoner Stadtrivalen Crystal Palace.

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Bei Chelsea steht Disasi noch bis 2029 unter Vertrag. Die Blues hatten den Rechtsfuß vor drei Jahren für 45 Millionen Euro von der AS Monaco verpflichtet. Für Chelsea bestritt Disasi seitdem 61 Spiele.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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