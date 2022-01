Schweden-Talent vor Leverkusen-Wechsel

Bayer Leverkusen steht offenbar vor der Verpflichtung eines schwedischen Toptalents. Laut dem Portal ‚footballskanalen.se‘ einigten sich die Vertreter von Jardell Kanga mit dem Bundesligisten nach erfolgreich absolviertem Probetraining auf einen Fünfjahresvertrag. Als Ablöse für den Youngster soll IF Brommapojkarna 700.000 bis 800.000 Euro erhalten.

Der 16-Jährige gilt in Schweden als großes Talent für die Zukunft. Im vergangenen Jahr absolvierte Kanga auch ein Probetraining beim FC Barcelona. Nun erhalten die Rheinländer wohl den Zuschlag. Der variable Offensivspieler lief in der vergangenen Spielzeit in der dritten schwedischen Liga auf. Ihm gelangen in 23 Partien fünf Tore und ein Assist.