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Bundesliga

Frankfurt verpflichtet vierten Neuzugang

Bei Eintracht Frankfurt unterschreibt in Kürze der vierte Sommer-Neuzugang. Markus Krösche zaubert ein Innenverteidiger-Juwel aus dem Hut.

von David Hamza - Quelle: Sky
Otávio (l.) im Zweikampf @Maxppp

Eintracht Frankfurt sichert sich ein brasilianisches Abwehrtalent. Nach Informationen von ‚Sky‘ wechselt der 20-jährige Otávio zur SGE. An den portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora fließe eine Ablösesumme von 4,5 Millionen Euro.

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Erst im vergangenen Sommer hatten die Iberer den 1,93 Meter großen Linksfuß vom brasilianischen Klub Camboriú FC verpflichtet. Für Estrela Amadora bestritt Otávio 22 Profispiele.

In Frankfurt ist er nach den Transfers von Mittelfeldspieler Noël Aséko (20) und Außenstürmer Malik Pimpong (18) sowie dem Comeback von Torjäger Noel Futkeu (23) der vierte externe Neuzugang des Sommers.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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