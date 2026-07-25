Eintracht Frankfurt sichert sich ein brasilianisches Abwehrtalent. Nach Informationen von ‚Sky‘ wechselt der 20-jährige Otávio zur SGE. An den portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora fließe eine Ablösesumme von 4,5 Millionen Euro.

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Erst im vergangenen Sommer hatten die Iberer den 1,93 Meter großen Linksfuß vom brasilianischen Klub Camboriú FC verpflichtet. Für Estrela Amadora bestritt Otávio 22 Profispiele.

In Frankfurt ist er nach den Transfers von Mittelfeldspieler Noël Aséko (20) und Außenstürmer Malik Pimpong (18) sowie dem Comeback von Torjäger Noel Futkeu (23) der vierte externe Neuzugang des Sommers.