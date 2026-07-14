Wechselgerüchte: Erste Stiller-Entscheidung morgen fix

Angelo Stillers Ausstiegsklausel läuft in Kürze ab. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ kann die Exit-Option in Höhe von 36,5 Millionen Euro nur noch bis zum morgigen 15. Juli gezogen werden – dass dies passieren wird, deutet sich nicht an.

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Der VfB Stuttgart könnte Stiller die Klausel per Vertragsoption für 3,5 Millionen Euro abkaufen, das scheint nun nicht mehr nötig zu sein. Laut der ‚Sport Bild‘ wird Stillers Ausstiegsklausel im Winter nicht gültig sein, frühestens im Sommer 2027 trete sie wieder in Kraft.

Interesse am 25-jährigen Mittelfeldspieler (neun Länderspiele) wurde in den vergangenen Wochen und Monaten unter anderem Manchester United und Newcastle United nachgesagt – das interne Preisschild abseits der Klausel soll der VfB auf mindestens 50 Millionen Euro festgelegt haben. Derzeit zeichne sich bei Stiller aber ein weiteres Stuttgart-Jahr ab, berichtet die ‚Sport Bild‘.