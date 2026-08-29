Bundesliga-Transfer: Einigung bei Arthur

In Guela Doué (23) steht bei Bayer Leverkusen ein neuer Rechtsverteidiger schon in den Startlöchern. Axel Tape (19) schließt sich voraussichtlich UD Levante per Leihe an. Und noch ein weiterer Spieler, der bei der Werkself auf der rechten Seite beheimatet ist, steht vor dem Abflug.

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Arthur zieht es zum Hamburger SV. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist sich der Brasilianer inzwischen mit den Rothosen mündlich über einen Transfer einig. Im Gespräch ist eine Leihe mit Kaufoption. Die beiden Klubs verhandeln aktuell noch über die genauen Modalitäten.

Einigung auch bei El Ouahdi

Bei der Werkself ist Arthur noch bis 2031 unter Vertrag, die Aussicht auf Spielzeit ist aber nicht unbedingt gegeben. In den vergangenen Jahren kam der 23-Jährige selten über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus und hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Auch der SV Werder Bremen hatte sich um Arthur bemüht, geht nun aber wohl leer aus.

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Brisant: Der HSV ist sich auch mit Zakaria El Ouahdi (24) vom KRC Genk einig, auch er ist Rechtsverteidiger. Ob tatsächlich zwei Spieler für dieselbe Position kommen? Aktuell ist auf der rechten Schiene Bakery Jatta (28) der einzige auf weiter Flur. Am Dienstag (20 Uhr) schließt das Transferfenster, spätestens dann herrscht Klarheit.