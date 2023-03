Koch über Wechselspekulationen

Robin Koch hat Stellung zu den Spekulationen über seine Zukunft bezogen. Auf Nachfrage von ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘ erklärt der Innenverteidiger von Leeds United: „Während der Saison will ich mich so wenig wie möglich mit Zukunftsplanungen ablenken. Aktuell laufen die ersten Gespräche zwischen dem Verein und meinem Berater. Gegen Ende der Saison und in der Sommerpause werde ich mich damit beschäftigen. Jetzt liegt mein Fokus zu 100 Prozent auf unseren Spielen und Zielen.“

Wie ‚Sport1‘ zuletzt berichtete, liegen Koch Anfragen aus der Bundesliga vor. Mit Leeds belegt der ehemalige Lauterer momentan den 19. Rang in der Premier League und befindet sich damit in akuter Abstiegsgefahr. Sein Vertrag ist noch bis 2024 datiert.

