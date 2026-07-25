Fenerbahce äußert sich zu Demirovic

Angesichts aufkommende Spekulationen zu einem möglichen Wechsel von Ermedin Demirovic (28) zu Fenerbahce sieht sich der türkische Klub zu einem Statement gezwungen. Darin heißt es: „Die heute in der Presse veröffentlichte Nachricht, dass unser Verein an Ermedin Demirovic, der für Stuttgart spielt, interessiert ist, ist völlig unbegründet. Der Fenerbahçe Sports Club unternimmt keine Transferversuche bezüglich des betreffenden Spielers.“

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Im selben Statement bezieht der Istanbuler Klub auch Stellung zum angeblichen Interesse an Rafael Leão (27) vom AC Mailand: „Ebenso spiegeln die Berichte, wir hätten ein Angebot von etwa 100 Millionen Euro für Rafael Leão abgegeben, einschließlich Ablösesumme und Gehalt, nicht die Wahrheit wider. In diese Richtung wurde dem Spieler oder seinem Verein kein Angebot gemacht.“