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Meinung FT-Kurve Weltmeisterschaft

Ranking: Die drei besten Teams bei der WM

In einer Woche startet die WM in den USA, Kanada und Mexiko. FT rankt schon jetzt die drei Topfavoriten.

von Die Redaktion
3 min.
Lionel Messi jubelt mit Argentinien @Maxppp

Platz 3: Argentinien

Klar, die Truppe des Titelverteidigers ist ziemlich in die Jahre gekommen. Doch Fakt ist auch: Argentinien gewann die vergangenen drei Turniere, an denen man teilnahm, allesamt: Zweimal die Copa América sowie die WM in Katar. Trainer bei allen Triumphen war Lionel Scaloni, der sein Team auch diesmal rund um Altmeister Lionel Messi strukturieren wird.

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Platz 2: Frankreich

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Die Franzosen stellen in Spitze und Breite den besten Kader des Turniers. Findet Trainer Didier Deschamps erneut eine solide Balance, wird es wie bereits so oft weit gehen für die Équipe Tricolore. Vielleicht geht diesmal ja auch spielerisch ein bisschen mehr als bei den jüngsten Turnieren.

Platz 1: Spanien

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Der Europameister ist die spielerisch beste Nationalmannschaft der Welt und garnierte das bei der EM in Deutschland noch mit der nötigen Effizienz. Bekommt Topstar Lamine Yamal seine Wehwehchen rechtzeitig in den Griff, kann Spanien zum zweiten Mal Weltmeister werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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