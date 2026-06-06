Ranking: Die drei besten Teams bei der WM

Platz 3: Argentinien

Klar, die Truppe des Titelverteidigers ist ziemlich in die Jahre gekommen. Doch Fakt ist auch: Argentinien gewann die vergangenen drei Turniere, an denen man teilnahm, allesamt: Zweimal die Copa América sowie die WM in Katar. Trainer bei allen Triumphen war Lionel Scaloni, der sein Team auch diesmal rund um Altmeister Lionel Messi strukturieren wird.

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Welche Nation ist für euch der Favorit auf den WM-Titel? Spanien Frankreich Argentinien Deutschland Brasilien England Portugal Marokko Niederlande Japan eine andere Nation Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Platz 2: Frankreich

Die Franzosen stellen in Spitze und Breite den besten Kader des Turniers. Findet Trainer Didier Deschamps erneut eine solide Balance, wird es wie bereits so oft weit gehen für die Équipe Tricolore. Vielleicht geht diesmal ja auch spielerisch ein bisschen mehr als bei den jüngsten Turnieren.

Platz 1: Spanien

Der Europameister ist die spielerisch beste Nationalmannschaft der Welt und garnierte das bei der EM in Deutschland noch mit der nötigen Effizienz. Bekommt Topstar Lamine Yamal seine Wehwehchen rechtzeitig in den Griff, kann Spanien zum zweiten Mal Weltmeister werden.