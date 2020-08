Schick-Gespräche am Mittwoch

Die Zukunft von Patrik Schick könnte sich möglicherweise schon an diesem Mittwoch klären. „Ich habe Mittwoch einen Termin in Rom. Danach sehen wir, wie seine Zukunft aussieht“, erklärt Berater Pavel Paska gegenüber der ‚Bild‘. Am gestrigen Sonntag hatte der Agent bereits verkündet, dass sich auch Vertreter von RB Leipzig auf den Weg in die italienische Hauptstadt machen werden.

Die Sachsen wollen Schick nach einem Jahr auf Leihbasis gern von der AS Rom festverpflichten. Die Giallorossi fordern dem Vernehmen nach 25 Millionen Euro für den 24-jährigen Stürmer. Zu viel für Leipzig, für Bayer Leverkusen, das ebenfalls Interesse zeigt, wäre die Summe bei einem Verkauf von Kai Havertz aber zu stemmen.