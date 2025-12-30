Menü Suche
30 Millionen für Pepi nicht genug

von David Hamza - Quelle: The Athletic
Ricardo Pepi läuft mit dem Ball @Maxppp

Der FC Fulham muss im Poker um Ricardo Pepi einen ersten Rückschlag hinnehmen. Laut ‚The Athletic‘ hat die PSV Eindhoven ein 30 Millionen Euro hohes Angebot des Premier League-Klubs abgelehnt. Dem Vernehmen nach fordern die Niederländer mindestens 45 Millionen Euro für den 22-jährigen Mittelstürmer.

Für elf Millionen Euro war Pepi vom FC Augsburg nach Eindhoven gekommen, steht dort noch bis 2030 unter Vertrag. In der laufenden Saison kommt der US-Amerikaner (34 Länderspiele) auf zehn Tore in 21 Pflichtspielen.

