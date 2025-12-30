30 Millionen für Pepi nicht genug

Der FC Fulham muss im Poker um Ricardo Pepi einen ersten Rückschlag hinnehmen. Laut ‚The Athletic‘ hat die PSV Eindhoven ein 30 Millionen Euro hohes Angebot des Premier League-Klubs abgelehnt. Dem Vernehmen nach fordern die Niederländer mindestens 45 Millionen Euro für den 22-jährigen Mittelstürmer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für elf Millionen Euro war Pepi vom FC Augsburg nach Eindhoven gekommen, steht dort noch bis 2030 unter Vertrag. In der laufenden Saison kommt der US-Amerikaner (34 Länderspiele) auf zehn Tore in 21 Pflichtspielen.