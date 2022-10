FC Bayern: Die Tendenz bei Choupo-Moting

Beim FC Bayern tendieren die Verantwortlichen zu einer Verlängerung mit Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting. Das geht aus einem Bericht der ‚Sport Bild‘ hervor. Der 33-Jährige wolle allerdings erst die WM mit Kamerun bestreiten und sich dann mit seiner Vertragssituation bei den Münchnern auseinandersetzen. Bis Saisonende ist der Kontrakt datiert.

Die jüngsten Zitate der Bayern-Bosse ließen bereits erahnen, dass man einer längeren Zusammenarbeit offen gegenübersteht. „Wir wissen, was wir an ihm haben. Er weiß auch, was er an uns hat“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Aufsichtsratsboss Oliver Kahn kündigte an: „Wenn der Zeitpunkt kommt, setzen wir uns zusammen.“