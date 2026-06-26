Semir Telalovic kehrt zwar nach seiner Rückrunden-Leihe bei Arminia Bielefeld zum Vorbereitungsstart zum 1. FC Nürnberg zurück, wird dem Club womöglich aber nicht lange erhalten bleiben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll der Angreifer postwendend wieder abgegeben werden, da Trainer Miroslav Klose ihn nicht benötigt. Bielefeld hatte sich eine Kaufoption in Höhe von 850.000 Euro gesichert, diese jedoch verstreichen lassen. Möglich sei allerdings, dass eine Rückkehr des 26-Jährigen auf die Alm – fest oder zur erneuten Leihe – noch einmal Thema wird.

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Telalovic konnte in Bielefeld mit lediglich zwei Treffern in 14 Partien wenig Eigenwerbung betreiben. Dennoch gibt es laut der Boulevardzeitung eine ganze Reihe an Interessenten. Fünf Vereine aus der 2. Bundesliga sowie Erstligisten aus den Niederlanden, Belgien, Dänemark und Polen beschäftigen sich demzufolge mit dem FCN-Stürmer. Dieser war erst im vergangenen Sommer für festgeschriebene 300.000 Euro vom SSV UIm zu den Franken gewechselt, konnte Klose aber nicht von sich überzeugen. In nur 267 Minuten Spielzeit unter dem Weltmeister blieb Telalovic torlos. Sein Vertrag ist laut ‚Bild‘ bis 2028 befristet.