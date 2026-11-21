Der französische Meister Paris St. Germain muss womöglich den nächsten längeren Ausfall verkraften. Beim Spiel gegen den OGC Nizza musste Désiré Doué mit der Trage vom Feld transportiert werden. Dabei flossen beim 21-Jährigen die Tränen.

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Update (18:47 Uhr): ‚RMC Sport‘ berichtet, dass PSG einen Kreuzbandriss befürchtet. Die Untersuchungen am morgigen Sonntag sollen Klarheit schaffen.

Erst vor einem Monat hatte sich Khvicha Kvaratskhelia (25) das Kreuzband gerissen. Doué hat gegen Nizza in der ersten Hälfte mit einem langen Schritt ohne Gegnereinwirkung das rechte Knie überstreckt und ging zu Boden.