Dzekos entscheidende Nachricht: „Braucht ihr noch einen Stürmer?“

Dass Edin Dzeko ein Stürmer von Weltformat ist, hat er bei nahezu allen seinen Stationen unter Beweis gestellt. Mit dem AC Florenz wurde der Bosnier allerdings überhaupt nicht warm.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den Serie A-Klub sammelte er lediglich 236 Ligaminuten, konnte dabei kein einziges Tor erzielen. Ab Mitte November spitzte sich die Lage weiter zu, Dzeko war quasi vollends außen vor.

„Da habe ich zu mir gesagt: Das geht so nicht weiter“, beschreibt der Angreifer gegenüber der ‚Sport Bild‘ seine Gefühlswelt nach dem Spiel gegen Parma Calcio (0:1) Ende Dezember, als er abermals nicht zum Einsatz kam, „ich habe direkt nach dem Spiel meinen Berater angerufen und ihm das gesagt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dzeko hatte die Idee

Im Winter für einen fast 40-jährigen Stürmer eine neue Herausforderung zu finden, ist sicher für keinen Berater eine leichte Aufgabe. Schließlich nahm sich Dzeko selbst der Sache an.

„Ich habe mich gefragt: Was will ich? Was brauche ich? Ich kam zu der Antwort: ein emotionales Stadion mit lauten Fans. Einen Verein, der mich noch einmal mitreißt. Da kam mir plötzlich Schalke in den Kopf“, beschreibt der 39-Jährige den entscheidenden Moment.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nur gut für die Knappen, dass Dzeko bereits einen Kontakt in Gelsenkirchen hatte: „In dem Moment habe ich sofort mein Handy in die Hand genommen und Nikola (Katic, Anm. d. Red.): ‚Braucht ihr noch einen Stürmer?‘“

Alles Weitere könnte der Beginn eines königsblauen Märchens sein, das endlich im Wiederaufstieg in die Bundesliga gipfelt.