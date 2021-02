Leipzig: Henrichs-Verpflichtung „immer wahrscheinlicher“

RB Leipzig tendiert offenbar dazu, die Kaufoption im Leihvertrag von Benjamin Henrichs zu aktivieren. Eine Festverpflichtung des Außenverteidigers werde „immer wahrscheinlicher“, berichtet die ‚Bild‘. Henrichs hatte am Wochenende im Zuge des 1:0-Erfolgs gegen Leverkusen gesagt, er sei „extrem zufrieden in Leipzig“.

Erst siebenmal ist Henrichs in der Bundesliga für die Sachsen aufgelaufen. Seit November plagt sich der 23-Jährige mit Problemen an der Patellasehne herum. Weil Julian Nagelsmanns Alternativen auf der Rechtsverteidiger-Position rar sind, spielt Henrichs in den Überlegungen eine Hauptrolle.