Kommentar 2
Bundesliga

Falls Kwasniok fliegt: Kölns Plan B

von Dominik Schneider - Quelle: Sport Bild | Bild
1 min.
Lukas Kwasniok als FC-Trainer @Maxppp

Sollte Lukas Kwasniok in den kommenden Spielen nicht ausreichend Punkte einfahren und seinen Posten räumen müssen, wäre beim 1. FC Köln vorgesorgt. Laut ‚Sport Bild‘ und ‚Bild‘ wären die Geißböcke gewappnet und würden Co-Trainer René Wagner das Vertrauen schenken. Der 37-Jährige wechselte erst vor der Saison aus dem Trainerstab von Union Berlin zurück zum FC.

Intern genießt Wagner ein derart hohes Ansehen, dass man ihm auch die Rolle des Cheftrainers zutrauen würde. Eine weitere Alternative ist wohl auch Friedhelm Funkel. Der Routinier spiele in den Überlegungen der Verantwortlichen ebenso eine Rolle, heißt es weiter. 2025 hatte Funkel die Kölner in der Schlussphase der Saison als Feuerwehrmann zum Bundesliga-Aufstieg geführt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
