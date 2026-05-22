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Offiziell Bundesliga

Bittere Gewissheit: Neuer fällt aus

Beim morgigen Pokalfinale in Berlin wird Manuel Neuer auf der Tribüne Platz nehmen. Der Mannschaftkapitän der Bayern fällt verletzt aus.

von Remo Schatz - Quelle: Sky
1 min.
Manuel Neuer im Trikot der Bayern @Maxppp

Beim abschließenden Bundesliga-Spieltag gegen den 1. FC Köln ließ sich Manuel Neuer in der 60. Minute auswechseln. Eine Vorsichtsmaßnahme, der Welttorhüter hatte etwas in der Waden gespürt. Die Verletzung ist nun doch größer als erhofft.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, wird Jonas Urbig (22) am morgigen Samstagabend (20 Uhr) im Olympiastadion gegen den VfB Stuttgart im Kasten stehen. Am gestrigen Donnerstag sollten abschließende Scans von Neuers Wade Klarheit schaffen, die Verletzung ist tiefgreifender Natur.

Update (10:39 Uhr): Mittlerweile hat der Rekordmeister offiziell bestätigt, dass Neuer das Finale verletzt verpassen wird.

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Manuel Neuer wird den Bayern aufgrund von muskulären Problemen in der linken Wade gegen die Schwaben noch nicht wieder zur Verfügung stehen. Dafür sind Jonas Urbig, Sven Ulreich und Jannis Bärtl im Kader.
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WM-Sorgen werden größer

Neuers Ausfall lässt nun zumindest kleine Fragezeichen hinsichtlich der WM-Teilnahme aufkommen. Am gestrigen Donnerstag verkündete Bundestrainer Julian Nagelsmamn offiziell das DFB-Comeback des Weltmeisters von 2014.

‚Bild‘ und ‚Münchner Merkur‘ hatten zuvor berichtet, dass zumindest die Sorgen bestehen, Neuer könnte aufgrund der Wadenverletzung auch die WM oder zumindest Teile des Turniers verpassen. Allzu viel Zeit bleibt dem 40-Jährigen nicht. Am Sonntag in einer Woche (20:45 Uhr) tritt die Nationalmannschaft zum vorletzten Testspiel gegen Finnland an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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