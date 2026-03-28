United: Neuer Anlauf bei Baleba

Machester United zeigt nach wie vor großes Interesse an einer Verpflichtung von Carlos Baleba (22). Wie die ‚Sun‘ berichtet, bemühen sich die Red Devils um einen Transfer des defensiven Mittefeldspielers für die neue Saison. Noch im vergangenen Sommer blitzte der englische Rekordmeister im Werben um den Kameruner bei Brighton & Hove Albion ab, das eine Ablösesumme von rund 115 Millionen Euro für den 16-fachen Nationalspieler aufgerufen hatte.

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Ihre Forderung sollen die Seagulls inzwischen gesenkt haben. Bei den vergangenen sechs Premier League-Spielen stand Baleba nur einmal in der Startelf, an die starken Leistungen der Vorsaison konnte er nur selten anknüpfen. In Brighton besitzt der Linksfuß einen Vertrag bis 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr.