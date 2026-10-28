Das Schmierentheater um einen potenziellen Transfer von Julián Alvarez (26) von Atlético Madrid zum FC Barcelona geht in die nächste Runde. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, muss Barça nach der von den Rojiblancos eingereichten Beschwerde wegen unerlaubter Abwerbeversuche eine Geldstrafe an den spanischen Verband RFEF zahlen. Der als „leichter Verstoß“ gewertete Fall kostet die Katalanen lediglich 602 Euro.

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Da die FIFA, die Madrid eigentlich anrufen wollte, sich für nicht zuständig erklärt hatte, übernahm der RFEF die Untersuchung. Um einem ähnlichen Fall ging es bereits 2019. Auch damals hatte Barcelona beim Hauptstadtklub gewildert. Wegen unerlaubter Kontaktaufnahme zu Antoine Griezmann (35) mussten die Blaugrana damals nur 300 Euro zahlen. Alvarez sendet unterdessen gemischte Signale, ist aber gegenwärtig um eine Versöhnung mit den Atlético-Fans bemüht.