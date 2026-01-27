Menü Suche
Kommentar
Premier League

XXL-Klausel für Rayan

von Leon Morsbach - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Rayan Vitor soll nach Lyon wechseln @Maxppp

Der AFC Bournemouth stattet seinen Neuzugang mit einer saftigen Ausstiegsklausel aus. Laut Fabrizio Romano ist im Vertrag von Rayan eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro verankert. Damit ist die Exit-Option des Stürmers mehr als doppelt so hoch wie die rund 35 Millionen Euro, die die Cherries an CR Vasco da Gama für ihn überwiesen haben.

Der Transfer soll die große Lücke füllen, die durch den Abgang von Antoine Semenyo (26) zu Manchester City entstanden ist. Der 19-jährige Offensivspieler hat in Bournemouth einen Vertrag bis 2031 unterschrieben. Rayan wurde in der Vergangenheit auch mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.

