Menü Suche
Kommentar 1
Premier League

Arsenal zum Havertz-Verkauf gezwungen?

von Daniel del Federico - Quelle: The Telegraph
1 min.
Arsenal @Maxppp

Der FC Arsenal muss im Sommer mindestens einen Hochkaräter verkaufen, um selbst wieder auf dem Transfermarkt aktiv werden zu können. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, haben die Transferausgaben des vergangenen Jahres in Höhe von knapp 300 Millionen Euro den finanziellen Spielraum der Gunners massiv eingeschränkt. Martin Ödegaard (27), Gabriel Martinelli (24), Ben White (28) und Kai Havertz (26) gelten dabei als die prominentesten Verkaufskandidaten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da die Verträge von Ödegaard und Havertz 2028 auslaufen, muss sich Arsenal entscheiden, ob die Arbeitspapiere erneut verlängert werden oder man noch einmal eine höhere Ablösesumme einstreichen möchte. Martinelli und White haben in dieser Saison ihre Stammplätze verloren und kommen meist nur von der Bank zum Einsatz. Den größten Gewinn im Sinne der Finanzregulierungen der Premier League würden jedoch die Verkäufe von Eigengewächsen erzielen, weshalb auch Myles Lewis-Skelly (19) und Ethan Nwaneri (18) als potenzielle Abschiedskandidaten gehandelt werden. Letzterer war bereits im Winter an Olympique Marseille verliehen worden, um Spielpraxis zu sammeln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Arsenal
Martin Ödegaard
Kai Havertz
Gabriel Martinelli
Benjamin White
Myles Anthony Lewis-Skelly
Ethan Nwaneri

Weitere Infos

Premier League Premier League
Arsenal Logo FC Arsenal
Martin Ödegaard Martin Ödegaard
Kai Havertz Kai Havertz
Gabriel Martinelli Gabriel Martinelli
Benjamin White Benjamin White
Myles Anthony Lewis-Skelly Myles Anthony Lewis-Skelly
Ethan Nwaneri Ethan Nwaneri
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert