Arsenal zum Havertz-Verkauf gezwungen?

Der FC Arsenal muss im Sommer mindestens einen Hochkaräter verkaufen, um selbst wieder auf dem Transfermarkt aktiv werden zu können. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, haben die Transferausgaben des vergangenen Jahres in Höhe von knapp 300 Millionen Euro den finanziellen Spielraum der Gunners massiv eingeschränkt. Martin Ödegaard (27), Gabriel Martinelli (24), Ben White (28) und Kai Havertz (26) gelten dabei als die prominentesten Verkaufskandidaten.

Da die Verträge von Ödegaard und Havertz 2028 auslaufen, muss sich Arsenal entscheiden, ob die Arbeitspapiere erneut verlängert werden oder man noch einmal eine höhere Ablösesumme einstreichen möchte. Martinelli und White haben in dieser Saison ihre Stammplätze verloren und kommen meist nur von der Bank zum Einsatz. Den größten Gewinn im Sinne der Finanzregulierungen der Premier League würden jedoch die Verkäufe von Eigengewächsen erzielen, weshalb auch Myles Lewis-Skelly (19) und Ethan Nwaneri (18) als potenzielle Abschiedskandidaten gehandelt werden. Letzterer war bereits im Winter an Olympique Marseille verliehen worden, um Spielpraxis zu sammeln.