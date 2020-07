Ibra rettet seinen Trainer | Messi oder Benzema?

Messi oder Benzema?

Die spanische Presse verteilt aktuell die Auszeichnungen für die besten Spieler der abgelaufenen La Liga-Saison. Wenig überraschend wählten die Leser der katalanischen ‚Sport‘ Lionel Messi mit 81 Prozent auf Platz eins. Der Argentinier hat großen Vorsprung auf den zweitplatzierten Benzema. Mit 25 Toren und 21 Assists war La Pulga nicht nur bester Torschütze der Liga, sondern stellte auch noch den Rekord für die meisten Vorlagen in einer Saison auf. Die Leser des in Madrid ansässigen Sportblatts ‚Marca‘ sehen die Sache natürlich ganz anders: Für sie war Benzema der beste Spieler in La Liga. Die Königlichen räumten auch bei den weiteren Awards ordentlich ab. Zinedine Zidane wurde als bester Trainer, Thibaut Courtois als bester Torwart und Sergio Ramos als bester Verteidiger gewählt.

Ibra trifft doppelt und rettet Pioli

Zlatan Ibrahimovic hat seinem Spitznamen Ibrakadabra mal wieder alle Ehre gemacht. Der 38-Jährige schoss den AC Mailand beim gestrigen 2:1-Auswärtssieg bei US Sassuolo mit zwei Treffern zum Sieg. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ sieht Ibrahimovic als Retter seines Trainers Stefano Pioli und titelt „Pioli und Ibra haben gewonnen“. Lange kursierten die Gerüchte um ein mögliches Engagement von Ralf Rangnick bei den Rossoneri. Nun hat der italienische Trainer seinen Vertrag bis 2022 verlängert und den Gerüchten um Rangnick ein Ende bereitet. Die ‚Quotidiano Sportivo‘ spekuliert derweil, dass auch Ibrahimovic bleiben könnte – eigentlich hatte der Schwede erst kürzlich seinen Abgang von Milan verkündet.

Aston Villa und Watfords Duell um den Klassenerhalt

„Villa bringt Watford in die rote Zone“, fasst der ‚Guardian‘ den Kampf um den Klassenerhalt in der Premier League zusammen. Während Watford eine Klatsche von Manchester City (0:4) kassierte, setzten sich die Villans überraschend mit 1:0 gegen den FC Arsenal durch. Aston Villa sprang zwei Plätze nach oben und liegt nun auf Platz 17, der für den Klassenerhalt reichen würde – Watford ist um einen Platz auf Rang 18 abgerutscht. Da beide mit 34 Zählern punktgleich dastehen, verspricht der letzte Spieltag einiges an Dramatik. Der ‚Daily Express‘ und der ‚Daily Mirror‘ schreiben von einem Abstiegsrennen „bis zur letzten Minute“.