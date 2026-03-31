Köln: Nächster Bornauw-Anlauf

Der 1. FC Köln könnte es im Sommer offenbar ein weiteres Mal bei seinem Ex-Spieler Sebastiaan Bornauw (27) probieren. Laut der ‚Bild‘ beobachten die Geißböcke den Innenverteidiger genau, einen Vorstoß für eine Leihe wolle der Bundesliga-15. aber nur bei Klassenerhalt unternehmen.

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Schon im Winter-Transferfenster bemühten sich die Kölner um einen Transfer, waren sich mit dem Spieler selbst einig. Leeds United ließ Bornauw letztlich nicht ziehen. Beim Premier League-Klub steht der Belgier bis 2029 unter Vertrag, kommt aber fast gar nicht mehr zum Einsatz. Das FC-Trikot hatte Bornauw von 2019 bis 2021 getragen, ehe es für 14 Millionen Euro nach Wolfsburg und dann weiter nach Leeds ging.