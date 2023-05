Real-Wechsel: Bellingham stellt Bedingung

Im Transfer-Poker um Jude Bellingham machen sowohl Real Madrid als auch dessen Vater mittlerweile mächtig Dampf. Ehe er den Königlichen seine Zusage gibt, möchte sich der Rechtsfuß der ‚Sport Bild‘ zufolge absichern. Demnach möchte der Profi von Borussia Dortmund eine Garantie dafür bekommen, dass neben Luka Modric (37) und Toni Kroos (33) kein weiterer Positionskonkurrent ein Angebot zur Vertragsverlängerung erhält. Neben dem Duo kann Madrid in der Mittelfeld-Zentrale noch auf Federico Valverde (24/Vertrag bis 2027), Eduardo Camavinga (20/Vertrag bis 2027) und Dani Ceballos (26) zurückgreifen. Letzterer ist im Sommer ablösefrei.

Dessen ungeachtet stehe ein Wechsel zu den Königlichen bei Bellinghams Vater auch deswegen auf der Agenda, weil er sich ebenjenen in diesem Sommer noch mit einer saftigen Provisionszahlung versüßen lassen könnte. Rund zehn Prozent Provision könne er einstreichen. Dies wäre in den kommenden Transfer-Perioden nicht mehr möglich.

Lese-Tipp

Medien: Bellingham einig mit Real

Zum Hintergrund: Ab dem 1. Oktober dieses Jahres tritt ein neues Berater-Statut der FIFA in Kraft, das vorsieht, dass Berater künftig nur noch mit sechs Prozent bedacht werden dürfen. Provisionszahlungen erhalten in Zukunft auch nur noch lizenzierte Spielerberater, zu denen Bellinghams Vater nicht zählt. Was einen Sommer-Wechsel des Ausnahmetalents betrifft, spielen also finanzielle sowie sportliche Gründe gleichermaßen eine Rolle.

Update (14:59 Uhr): Laut ‚Marca‘ hat sich Bellingham mit Real Madrid geeinigt. Jetzt müssen die Königlichen nur noch mit dem BVB auf einen Nenner kommen.