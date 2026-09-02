FC Bayern: Kompanys Transfer-Wunsch bleibt unerfüllt

Mit Isamel Saibari (25) und Nathaniel Brown (23) konnte Max Eberl zwei WM-Shootingstars noch während des Turniers in Nordamerika festzurren. Das Duo war die erhoffte Sofortverstärkung und hinterlässt bislang einen starken Eindruck. Dennoch wollte Trainer Vincent Kompany mehr.

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Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hätte der Bayern-Trainer aus dem Duo gerne ein Trio gemacht. Sprich, der Belgier hatte sich „noch einen dritten Top-Transfer der Marke Brown oder Saibari gewünscht“.

Die Bayern-Führung verfolgte aber andere Pläne. Wie bereits in den Vorjahren eingeleitet soll hinter den großen Stars verstärkt auf die Jugend gesetzt werden. Die Festverpflichtung von Mittelfeld-Talent Bara Sapoko Ndiaye (18), die laut dem Fachmagazin ebenfalls auf Drängen von Kompany erfolgte, ist ein weiteres Indiz dieser Philosophie.