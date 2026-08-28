Kurios: Trabzon-Trainer darf nicht zurücktreten

Die krachende 0:4-Niederlage von Trabzonspor in der Europa League-Qualifikation gegen Ferencvaros veranlasste Trainer Fatih Tekke zum Rücktrittsgesuch. Dieses wurde vom Vorstand allerdings abgelehnt, wie der türkische Erstligist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag offiziell mitteilte.

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KAMUOYUNA DUYURU



Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır.



Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke’nin istifa kararı kabul edilmemiştir.



Fatih… pic.twitter.com/3m9zibPC8M — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 27, 2026

Tekke werde die Mannschaft um Superstar Mohamed Salah (34) auf die kommende Partie gegen Amed SK (Montag, 20:30 Uhr) vorbereiten. Seit März 2025 betreut der 48-Jährige den Süper Lig-Klub. Durch die verpasste Europa League-Qualifikation geht Trabzon in dieser Saison nur in der Conference League an den Start.