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UEFA Europa League

Kurios: Trabzon-Trainer darf nicht zurücktreten

von Fabian Ley
1 min.
Trainer Fatih Tekke sitzt auf dem Ball @Maxppp

Die krachende 0:4-Niederlage von Trabzonspor in der Europa League-Qualifikation gegen Ferencvaros veranlasste Trainer Fatih Tekke zum Rücktrittsgesuch. Dieses wurde vom Vorstand allerdings abgelehnt, wie der türkische Erstligist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag offiziell mitteilte.

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Tekke werde die Mannschaft um Superstar Mohamed Salah (34) auf die kommende Partie gegen Amed SK (Montag, 20:30 Uhr) vorbereiten. Seit März 2025 betreut der 48-Jährige den Süper Lig-Klub. Durch die verpasste Europa League-Qualifikation geht Trabzon in dieser Saison nur in der Conference League an den Start.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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