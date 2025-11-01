Menü Suche
Bundesliga

Befreiungsschlag für Gladbach & Polanski

von Lukas Hörster
Eugen Polanski an der Seitenlinie @Maxppp
St. Pauli 0-4 M'gladbach

Interimscoach Eugen Polanski hat seine Chancen, bei Borussia Mönchengladbach zum dauerhaften Cheftrainer befördert zu werden, deutlich gesteigert. Am Samstagnachmittag gelang den Fohlen mit dem 4:0 beim FC St. Pauli der erste Sieg im sechsten Spiel unter Polanski.

Bundesliga-Keller

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
13 Logo Hamburg Hamburg 8 8 -4 2 2 4 7 11
14 Logo Augsburg Augsburg 7 9 -9 2 1 6 12 21
15 Logo St. Pauli St. Pauli 7 9 -10 2 1 6 8 18
16 Logo M'gladbach M'gladbach 6 9 -8 1 3 5 10 18
17 Logo Mainz 05 Mainz 05 5 9 -7 1 2 6 10 17
18 Logo Heidenheim Heidenheim 5 9 -9 1 2 6 8 17
Komplette Rangliste

Mann des Tages war Leih-Stürmer Haris Tabakovic, der gleich doppelt traf. Neuzugang Shuto Machino mit seinem erstn Bundesliga-Treffer für die Borussia sowie Oscar Fraulo schraubten das Ergebnis in die Höhe. Durch den Sieg sendet Gladbach ein Lebenszeichen im Abstiegskampf und zieht St. Pauli immer weiter ins Schlamassel.

Bundesliga
Borussia VfL Mönchengladbach
Eugen Polanski
