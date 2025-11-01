Bundesliga
Befreiungsschlag für Gladbach & Polanski
Interimscoach Eugen Polanski hat seine Chancen, bei Borussia Mönchengladbach zum dauerhaften Cheftrainer befördert zu werden, deutlich gesteigert. Am Samstagnachmittag gelang den Fohlen mit dem 4:0 beim FC St. Pauli der erste Sieg im sechsten Spiel unter Polanski.
Bundesliga-Keller
|#
|Mannschaft
|Pkt
|Sp.
|+/-
|S
|U
|N
|Tore
|GT
|13
|Hamburg
|8
|8
|-4
|2
|2
|4
|7
|11
|14
|Augsburg
|7
|9
|-9
|2
|1
|6
|12
|21
|15
|St. Pauli
|7
|9
|-10
|2
|1
|6
|8
|18
|16
|M'gladbach
|6
|9
|-8
|1
|3
|5
|10
|18
|17
|Mainz 05
|5
|9
|-7
|1
|2
|6
|10
|17
|18
|Heidenheim
|5
|9
|-9
|1
|2
|6
|8
|17
Mann des Tages war Leih-Stürmer Haris Tabakovic, der gleich doppelt traf. Neuzugang Shuto Machino mit seinem erstn Bundesliga-Treffer für die Borussia sowie Oscar Fraulo schraubten das Ergebnis in die Höhe. Durch den Sieg sendet Gladbach ein Lebenszeichen im Abstiegskampf und zieht St. Pauli immer weiter ins Schlamassel.
