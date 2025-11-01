Befreiungsschlag für Gladbach & Polanski

Interimscoach Eugen Polanski hat seine Chancen, bei Borussia Mönchengladbach zum dauerhaften Cheftrainer befördert zu werden, deutlich gesteigert. Am Samstagnachmittag gelang den Fohlen mit dem 4:0 beim FC St. Pauli der erste Sieg im sechsten Spiel unter Polanski.

Mann des Tages war Leih-Stürmer Haris Tabakovic, der gleich doppelt traf. Neuzugang Shuto Machino mit seinem erstn Bundesliga-Treffer für die Borussia sowie Oscar Fraulo schraubten das Ergebnis in die Höhe. Durch den Sieg sendet Gladbach ein Lebenszeichen im Abstiegskampf und zieht St. Pauli immer weiter ins Schlamassel.