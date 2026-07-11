La Liga
Marokkos Ounahi verhandelt über Wechsel
@Maxppp
Für Mittelfeldspieler Azzedine Ounahi (26) könnte der nächste Schritt auf dem Programm stehen. Fabrizio Romano zufolge führt der marokkanische WM-Fahrer vom FC Girona Gespräche mit Ajax Amsterdam.
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Ounahi, der im Achtelfinale beim 3:0 gegen Kanada doppelt traf, verfügt in seinem Vertrag über eine Ausstiegsklausel über 25 Millionen Euro. Ajax würde den Preis gerne noch herunterhandeln.
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