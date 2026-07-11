Marokkos Ounahi verhandelt über Wechsel

Für Mittelfeldspieler Azzedine Ounahi (26) könnte der nächste Schritt auf dem Programm stehen. Fabrizio Romano zufolge führt der marokkanische WM-Fahrer vom FC Girona Gespräche mit Ajax Amsterdam.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ounahi, der im Achtelfinale beim 3:0 gegen Kanada doppelt traf, verfügt in seinem Vertrag über eine Ausstiegsklausel über 25 Millionen Euro. Ajax würde den Preis gerne noch herunterhandeln.