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Marokkos Ounahi verhandelt über Wechsel

von Tobias Feldhoff - Quelle: Fabrizio Romano
Azzedine Ounahi beim Abschluss @Maxppp

Für Mittelfeldspieler Azzedine Ounahi (26) könnte der nächste Schritt auf dem Programm stehen. Fabrizio Romano zufolge führt der marokkanische WM-Fahrer vom FC Girona Gespräche mit Ajax Amsterdam.

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Ounahi, der im Achtelfinale beim 3:0 gegen Kanada doppelt traf, verfügt in seinem Vertrag über eine Ausstiegsklausel über 25 Millionen Euro. Ajax würde den Preis gerne noch herunterhandeln.

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