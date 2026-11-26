Bei der Frage, ob der FC Bayern im Winter auf dem Transfermarkt nachlegt, sind sich die Verantwortlichen offenbar nicht ganz einig. Nach der Niederlage beim OSC Lille (1:2) sprach Sportvorstand Max Eberl zu ‚DAZN‘ und sagte: „Wir werden uns das anschauen. Erstmal ist entscheidend, wie sieht der Kader aus im Januar. […] Aber wir werden keinen Aktionismus betreiben. Es kommen welche zurück und dann schaut man sich das in Ruhe an. […] Es gibt durchaus Möglichkeiten, aber das muss dann auch wirklich perfekt passen.“

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Vor dem Champions League-Spiel in Frankreich äußerte sich Christoph Freund noch komplett anders. Der Sportdirektor schloss die Tür für einen Neuzugang im Januar quasi: „Es ist natürlich bitter aktuell, da müssen wir nicht drumherum reden, weil es viele Spieler auf ähnlichen Positionen betrifft in der Offensive. Aber die Spieler kommen zurück, darum ist es nicht unser Plan, was zu machen. Wir hoffen, bald wieder eine andere Situation zu haben und mit den Spielern, die wir haben, viele Punkte sammeln zu können.“ In der Hinsicht ist wohl noch nicht das letzte Wort gesprochen.