Einigung: Rebic vor Mailand-Abflug

Der AC Mailand und Ante Rebic werden ihre Zusammenarbeit wohl vorzeitig beenden. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, haben sich die Rossoneri mit Besiktas auf ein Leihgeschäft inklusive Kaufoption für den Offensivspieler verständigt. Derzeit prüfe der Serie A-Klub, wie er Teile des 3,5 Millionen schweren Gehalts übernehmen könnte, um die Istanbuler zu entlasten.

Dem Portal zufolge ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Transfer final über die Bühne geht. Somit schaut unter anderem der VfL Wolfsburg, der angeblich Interesse an dem Kroaten bekundete, in die Röhre. In der vergangenen Saison gehörte Rebic beim AC nicht mehr zur Stammformation: Der 42-fache Nationalspieler brachte es in 32 Einsätzen auf 1.226 Spielminuten. Nun widmet sich der 29-Jährige, der bei den Mailändern noch einen Kontrakt bis 2025 besitzt, in der Türkei einem neuen Kapitel.

