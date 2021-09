Ausstiegsklausel: Der Preis für Szoboszlai

Adduktorenbeschwerden bremsten 20-Millionen-Transfer Dominik Szoboszlai (20) monatelang aus, zögerten den ersten Einsatz für seinen neuen Klub RB Leipzig, dem er sich schon im Januar angeschlossen hatte, bis in die neue Saison hinaus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dafür schickt sich Szoboszlai nun an, so richtig zu zünden, schnürte gegen den VfB Stuttgart (4:0) gleich einen sehenswerten Doppelpack und wurde zum FT-Spieler des 2. Spieltags gekürt. Macht er so weiter, wird der Ungar nicht ewig in Leipzig zu bestaunen sein.

70-Millionen-Klausel

Schon 2022 könnte Szoboszlai theoretisch weiterziehen, ohne dass der Bundesligist seine Zustimmung geben müsste. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ besteht für den nächsten Sommer eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro.

20 Prozent, also 14 Millionen Euro, würden an Ex-Klub RB Salzburg fließen. Die Österreicher hatten bereits im Januar 22 Millionen Euro für Szoboszlais Wechsel nach Leipzig eingestrichen.