Janelt-Trainer überraschend „zuversichtlich“

Die Zukunft von Vitaly Janelt ist weiter ungewiss. Obwohl der Vertrag des 27-Jährigen beim FC Brentford am Saisonende ausläuft, zeigte sich Bees-Coach Keith Andrews am heutigen Dienstag auf einer Pressekonferenz gelassen: „Ich denke und hoffe, dass Vitaly weiß, was ich von ihm als Spieler und als Mensch halte und wie sehr ich seine Rolle in diesem Verein schätze. Ich bin sehr zuversichtlich, dass Vitaly auch in der nächsten Saison hier sein wird, denn ich sehe ihn als einen wichtigen Spieler für uns.“

Der Sechser ist seit 2020 Teil des Kaders und stand in der bisherigen Saison für Brentford wettbewerbsübergreifend 18 Mal auf dem Feld. Häufig wurde Janelt dabei allerdings nur eingewechselt. „Ihn spielen zu lassen, hilft in gewisser Weise, aber wahrscheinlich auch in anderer Weise nicht, da er so sein Talent allen anderen zeigen kann“, so Andrews. Eintracht Frankfurt ist dem Vernehmen nach an den Diensten des zehnmaligen deutschen U21-Nationalspielers interessiert, auch Galatasaray hat Janelt auf dem Zettel.