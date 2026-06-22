Auf der Suche nach Verstärkung für die defensive Außenbahn ist Dynamo Dresden bei Lokalkonkurrent Energie Cottbus fündig geworden. Wie die SGD bekanntgibt, wechselt Simon Straudi vom Zweitliga-Aufsteiger nach Elbflorenz. „Simon soll den Konkurrenzkampf auf der Außenverteidigerposition anheizen. Er verfügt neben seiner hervorragenden Technik auch über die nötige Geschwindigkeit und ist sowohl auf der rechten als auch auf der linken Abwehrseite einsetzbar“, lässt sich Dynamo-Geschäftsführer Sören Gonther zitieren.

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Der nächste Neuzugang ist fix! Schwarz-Gelb verstärkt sich mit Außenverteidiger Simon #Straudi vom FC Energie Cottbus. Herzlich willkommen in Elbflorenz, Simon! ✍️👉 https://t.co/QvCWv2MELQ #sgd1953 pic.twitter.com/m3gtykLfSH — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) June 22, 2026

Straudi, der ablösefrei nach Dresden kommt, war erst im vergangenen Sommer nach Ablauf seines Kontrakts bei Austria Klagenfurt als vereinsloser Spieler zu Energie gewechselt. Bei den Lausitzern entwickelte sich der 27-jährige Italiener nach einer kleinen Anlaufzeit zum klaren Stammspieler und hatte großen Anteil am Aufstieg des Klubs.