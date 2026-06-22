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Offiziell 2. Bundesliga

Dresden verkündet Neuzugang

von Martin Schmitz - Quelle: dynamo-dresden.de
1 min.
Simon Straudi lässt sich nach einem Sieg bei Energie Cottbus feiern @Maxppp

Auf der Suche nach Verstärkung für die defensive Außenbahn ist Dynamo Dresden bei Lokalkonkurrent Energie Cottbus fündig geworden. Wie die SGD bekanntgibt, wechselt Simon Straudi vom Zweitliga-Aufsteiger nach Elbflorenz. „Simon soll den Konkurrenzkampf auf der Außenverteidigerposition anheizen. Er verfügt neben seiner hervorragenden Technik auch über die nötige Geschwindigkeit und ist sowohl auf der rechten als auch auf der linken Abwehrseite einsetzbar“, lässt sich Dynamo-Geschäftsführer Sören Gonther zitieren.

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Straudi, der ablösefrei nach Dresden kommt, war erst im vergangenen Sommer nach Ablauf seines Kontrakts bei Austria Klagenfurt als vereinsloser Spieler zu Energie gewechselt. Bei den Lausitzern entwickelte sich der 27-jährige Italiener nach einer kleinen Anlaufzeit zum klaren Stammspieler und hatte großen Anteil am Aufstieg des Klubs.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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