Spannende Transfer-Option für Günther

Mit dem SV Werder war sich Lasse Günther bereits handelseinig, der Transfer scheiterte aber an der Ablösevorstellung der SV Elversberg und so verlängerte der Linksverteidiger bis 2030. Der FC Bologna hat den 23-Jährigen gemäß ‚Sportitalia‘ dennoch ins Visier für einen Sommertransfer genommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der italienische Sport-TV-Sender ausführt, ist Günther aus „wirtschaftlichen und taktischen Gründen derzeit der aussichtsreichste Kandidat für Bologna“. Den Bremern war eine Ablösevorstellung von 2,5 Millionen Euro zu hoch. Durch die Vertragsverlängerung ist der Preis sicherlich nicht gefallen. Das frühere Bayern-Talent war über die Station FC Augsburg im vergangenen Sommer in Elversberg gelandet.