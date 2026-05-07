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Offiziell Premier League

Brighton besiegelt Hürzeler-Deal

von Dominik Schneider
1 min.
Fabian Hürzerler mit seinen Assistenten auf der Bank von Brighton & Hove Albion @Maxppp

Interessenten aus der Bundesliga schauen in die Röhre, denn Fabian Hürzeler hat seinen Vertrag bei Brighton & Hove Albion verlängert. Die Seagulls geben bekannt, dass der 33-jährige Chefcoach einen neuen bis 2029 datierten Arbeitsvertrag unterzeichnet hat. Seit 2024 steht Hürzeler bei Brighton in der Verantwortung und führte die Engländer zwischenzeitlich in den Europapokal.

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Zuletzt gab es immer wieder aufkeimende Gerüchte über eine mögliche Rückkehr nach Deutschland. Vor allem Bayer Leverkusen zeigte wohl großes Interesse an einer Verpflichtung des ehemaligen Trainers vom FC St. Pauli. Nun setzt der gebürtige Texaner seine Karriere aber in der Premier League fort.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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