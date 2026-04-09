Kehrtwende um Calhanoglu

Hakan Calhanoglu wird sich mit seinem Wunsch, eines Tages in der Türkei zu spielen, womöglich noch gedulden müssen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, möchte Inter-Coach Cristian Chivu seinen Strategen unbedingt halten, sogar eine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus stehe im Raum. Der Mittelfeldspieler wurde in der Vergangenheit mit Galatasaray in Verbindung gebracht. Zuletzt kündigte Abdullah Kavukcu, Vizepräsident des Istanbuler Klubs, an, dass der 32-Jährige „eines Tages für uns spielen wird“.

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Zurzeit liegt den Mailändern jedoch kein konkretes Angebot für Calhanoglu vor. Aufgrund der Vertragssituation sind die Nerazzurri im Sommer nicht gezwungen, ihren Spielmacher abzugeben. Um jedoch einen ablösefreien Abgang in Zukunft zu verhindern, müsste entweder der Kontrakt verlängert oder ein Verkauf forciert werden. Sportlich wäre ein Abschied des ehemaligen Leverkuseners ein herber Verlust: In der laufenden Saison erzielte Calhanoglu in 27 Pflichtspielen bereits zehn Treffer und steuerte fünf Vorlagen bei.