55 Millionen: Bayern wirbt um Baturina

Martin Baturina hat sich in den Fokus zahlreicher europäischer Topvereine gespielt. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, zeigen zwei Premier League-Klubs konkretes Interesse am 23-Jährigen. Informationen des portugiesischen Journalisten Pedro Almeida zufolge ist Tottenham Hotspur einer der beiden Vereine. Auch der FC Bayern hat die Situation des Kroaten in der Vergangenheit bereits genau beobachtet.

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Die beiden Klubs von der Insel bereiten demnach Angebote zwischen 50 und 55 Millionen Euro vor. Como 1907 möchte den Offensivakteur, den man erst im vergangenen Sommer für 18 Millionen Euro von Dinamo Zagreb verpflichtete, jedoch nicht abgeben. Erst bei einer Offerte in Höhe von rund 80 Millionen Euro würden die Italiener schwach werden. In Baturinas erster Saison am Comer See steuerte er acht Tore und vier Vorlagen in 34 Pflichtspielen bei und hatte somit großen Anteil an der überraschenden Champions League-Qualifikation des Vereins.

Ob der FC Bayern die geforderte Summe für den Edeltechniker tatsächlich auf den Tisch legt, bleibt offen. Mit Ismael Saibari scheint derzeit eine andere Option für das offensive Mittelfeld die Priorität bei den Münchnern zu sein. Der 25-Jährige, der sich mit dem Rekordmeister bereits auf einen Vertrag bis 2031 geeinigt hat, wird ebenfalls eine teure Ablösesumme mit sich bringen. Dass der Rekordmeister beide verpflichtet, gilt als unrealistisch, zumal an der Säbener Straße auch noch an einer Verpflichtung von Nathaniel Brown (22) gearbeitet wird. Zudem gab es jüngst Gerüchte um Rio Ngumoha vom FC Liverpool.