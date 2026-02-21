Abwehr-Not: Kovac nominiert nächsten Youngster

Niko Kovac muss auch am heutigen Abend (18:30 Uhr) im Topspiel gegen RB Leipzig in der Abwehr improvisieren. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, spült der anhaltende Abwehr-Notstand nun den nächsten Youngster in den Bundesliga-Spieltagskader. Demnach wird Elias Benkara in Leipzig mit am Start sein.

Der 18-jährige Innenverteidiger feierte bereits am Dienstag sein Profi-Kaderdebüt in der Champions League gegen Atalanta Bergamo. Luca Reggiani kam beim 2:0-Hinspielsieg sogar zu seinem Startelfdebüt. Gegen RB wird der 18-Jährige wohl ebenfalls wieder auf dem Feld stehen.