Lyon hat Haaland übersehen

Erling Haaland (21) gehört längst zu den begehrtesten Aktien in Europa, doch einst erkannte Olympique Lyon das Talent des Norwegers nicht. Sportjournalist Cyril Collot erzählt dem Radiosender ‚RMC‘, dass OL beim Bryne FK, dem Ausbildungsklub des Stürmers, zu Besuch war, um seinen besten Freund Tord Salte (22) unter Vertrag zu nehmen. Salte konnte sich in der Profimannschaft von Lyon jedoch nie etablieren und kehrte nach drei Spielzeiten im Frühjahr 2018 nach Norwegen in die zweite Liga zurück.

„Zu dieser Zeit kamen die Scouts von Olympique Lyon mehrmals in die kleine Stadt Bryne, um einen jungen Spieler, Tord Salte, unter Vertrag zu nehmen. Den damals besten Freund von Erling Haaland. In Bryne war er (Haaland, Anm. d. Red.) bis zu seinem zehnten oder zwölften Lebensjahr sogar der Kleinste im Team. Er war ein Jahr jünger als seine Teamkollegen, hatte aber natürlich andere Qualitäten. Er war ein Spieler, der viel Temperament hatte“, sagt Collot.