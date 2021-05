ManCity - PSG: So könnt ihr das Champions League-Spiel live sehen

Zur Pause schien es noch ein gebrauchter Abend für Manchester City zu werden. Mit 1:0 führte Paris St. Germain zuhause durchaus verdient gegen die Skyblues. Doch in der zweiten Halbzeit wendete sich das Blatt. Während die Engländer stark aus der Kabine kamen, lief bei PSG nicht mehr viel zusammen. Folgerichtig fiel nach knapp 20 Minuten der verdiente Ausgleich und nochmal fünf Minuten später sogar die 2:1-Führung für City. Als PSG-Spieler Idrissa Gueye in der 77. Minute auch noch mit Rot vom Platz flog, war der gebrauchte Abend aus Sicht der Pariser perfekt. Durch den Auswärtssieg geht ManCity nun mit einem großen Vorteil ins letzte Spiel vorm Finale. PSG wird wiederum alles versuchen, an die starke Leistung der ersten Halbzeit anzuknüpfen. Entschieden ist schließlich noch gar nichts.

Unter der Anzeige geht's weiter

ManCity gegen PSG live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen Manchester City und Paris St. Germain findet am Dienstag, den 4. Mai statt. Der Anstoß im Etihad Stadium erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Der Bezahlsender Sky überträgt die Partie live. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel online über Sky Go oder Sky Ticket streamen. Beim Streamingdienst DAZN ist die Begegnung ebenfalls live und in voller Länge zu sehen. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen den Skyblues und den Parisern weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.