HSV schnappt sich Kroatien-Talent Vuskovic

Mario Vuskovic schließt sich dem Hamburger SV an. Nach Angaben der Hanseaten wechselt der 19-jährige Innenverteidiger für zwei Jahre auf Leihbasis an die Elbe. Dem Vernehmen nach fließt eine Leihgebühr von einer Million Euro an Hajduk Split, für den Anschluss besitzt der HSV eine Kaufoption über kolportierte 3,5 Millionen Euro.

„Wir haben zuletzt mit vielen jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs die Verträge langfristig verlängert. Zudem haben wir weitere junge, entwicklungsfähige Spieler mit Potenzial verpflichtet. Diesen Weg werden wir aus Überzeugung und mit Geduld weitergehen. Die Verpflichtung von Mario ist dafür ein weiteres Signal. Mario ist extrem motiviert, will beim HSV den nächsten Schritt gehen und brennt für diese Aufgabe“, sagt Vorstand Jonas Boldt.

Vuskovic erklärt: „Ich bin stolz und glücklich, fortan ein Teil dieses Clubs zu sein. Der HSV ist ein großer Club in Deutschland, dessen Historie mir bewusst ist. Ich bin sehr gespannt darauf, meine Teamkollegen kennenzulernen und das erste Mal mit ihnen auf dem Platz zu stehen.“

Bei Split ist Vuskovic bereits seit zwei Jahren Teil des Profikaders. Für seinen Jugendklub hat der 1,89 Meter große Rechtsfuß bereits 48 Pflichtspiele bestritten und debütierte im vergangenen November für die kroatische U21-Nationalmannschaft.