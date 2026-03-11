Tottenham-Meltdown: Tudor vor dem Aus?

Interimstrainer Igor Tudor steht nach nur vier Spielen auf der Bank von Tottenham Hotspur bereits vor der Entlassung. Das berichten englische Medien übereinstimmend. Die blamable 2:5-Niederlage in der Champions League gegen Atlético Madrid am gestrigen Dienstagabend bedeutete zugleich die sechste Pflichtspielpleite in Folge – negativer Vereinsrekord. „Tudor wurde ausgewählt, weil er es geschafft hatte, bei anderen Vereinen sofort Veränderungen herbeizuführen. Aber seine Ankunft hatte den gegenteiligen Effekt“, analysiert die ‚BBC‘ und berichtet von einer „gewissen Entfremdung zwischen den Spielern und dem Trainer“, der erst seit Mitte Februar im Amt ist.

„Es dürfte schwerfallen, eine Mannschaft in Europa zu finden, die derzeit noch weiter hinter den Erwartungen zurückbleibt als Tottenham Hotspur“, bewertet ‚The Athletic‘. Zu allem Überfluss leistete sich der 47-Jährige gegen die Rojiblancos ein fatales Experiment, indem er Ersatzkeeper Antonin Kinsky (22) aufbot und ihn nach zwei folgenschweren Patzern bereits nach 17 Minuten wieder auswechselte. Laut dem Fachportal könnte es „das letzte Mal gewesen sein, dass die Vereinsführung ihm freie Hand ließ“. Tudor stehe „in naher Zukunft vor dem Aus. Da Tottenham auf Platz 16 der Premier League steht, nur einen Punkt über der Abstiegszone, hatte die Entscheidung, zu bleiben oder zu gehen, selten, wenn überhaupt, größere Konsequenzen. Tudor scheint keine Ideen mehr zu haben, gerade jetzt, wo Tottenham sie am dringendsten braucht“.