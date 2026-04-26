Eskaliert der Mbappé-Zoff bei Real?

Kylian Mbappé war 2024 von Paris St. Germain zu Real Madrid gewechselt, um endlich die Champions League zu gewinnen und bei den Königlichen zum absoluten Superstar zu reifen. Zwei Jahre später ist nichts von beidem eingetreten.

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Trotz 96 Scorerpunkten in 100 Spielen für Real wird die Kritik an Mbappé in und um den Klub nicht leiser. Der scheint trotz eines Vertrags bis 2029 nun langsam die Nase voll zu haben, wie aus spanischen Medienberichten hervorgeht.

Verletzung nur vorgeschoben?

Am Freitagabend ließ die Mannschaft von Trainer Álvaro Arbeloa beim mageren 1:1-Unentschieden gegen Real Betis erneut Punkte und steht fünf Spieltage vor Schluss mit elf Zählern Rückstand auf den FC Barcelona vor einer erneut titellosen Saison. Mbappé ließ sich zehn Minuten vor Schluss wegen Knieproblemen auswechseln. Dies missfiel den Anhängern des Klubs.

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„Einer der Gründe, warum die Fans gestern verärgert waren, ist, dass sie nicht das Gefühl hatten, dass Mbappé wirklich verletzt vom Platz ging. Man hatte das Gefühl, dass er sich nicht voll ins Zeug legen wollte“, analysiert Reporter Tomas Roncero bei ‚Cadena SER‘. Bereits zuvor habe der Angreifer etwas lustlos und genervt gewirkt.

Streit mit Bellingham und Vinicius

Die ‚Marca‘ beobachtete Ähnliches: „Mbappé hat die Nase voll.“ Dies läge zum einen an „seinen regelmäßigen körperlichen Problemen im Vorfeld der Weltmeisterschaft“, zum anderen ärgere der 27-Jährige sich über bestimmte Teamkollegen und „gewisse Verrücktheiten“ hinter den Kulissen. Dazu kommen zahlreiche Auseinandersetzungen mit Jude Bellingham (22) und eine fragwürdige Haltung zu Trainer Arbeloa.

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Unverständnis rufe bei Mbappé zudem der Fakt hervor, dass die Mannschaft Vinicius Jr. (25) ihm vorziehe. Alles in allem kein harmonisches Bild, das die Real-Kabine um Mbappé abgibt. Es veranschaulicht, wie kompliziert ein solches Starensemble zu managen ist – davon kann Ex-Coach Xabi Alonso sicher ein Lied singen.